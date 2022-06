Qualcomm, ufficiale l'acquisto Cellwize: si accelera sull'adozione del 5G

Qualcomm annuncia oggi l’acquisto di Cellwize Wireless Technologies, società leader nell’automazione e nella gestione delle reti mobili. L’obiettivo di questa operazione è accelerare ulteriormente il ruolo di Qualcomm nell’adozione delle reti 5G.

La società di San Diego ha spiegato che “le capacità della piattaforma software di implementazione, automazione e gestione della rete 5G di Cellwize rafforzano ulteriormente le soluzioni infrastrutturali 5G di Qualcomm Technologies per alimentare la trasformazione digitale delle industrie, alimentare l’intelligent edge connesso e sostenere la crescita della cloud economy”.

Nello specifico, Qualcomm spiega che l’aggiunta della piattaforma di automazione e gestione della RAN cloud-native e multi-vendor di Cellwize nel proprio portfolio porterà a miglioramenti importanti e fornirà:

Soluzioni software leader per l’automazione e la gestione della RAN che accelerereranno lo sviluppo dell’intelligent edge connesso attraverso l’implementazione di reti private e pubbliche 5G, riducendo i tempi di implementazione della rete e semplificandone la gestione;

Soluzionu programmabili che consentono di creare un ecosistema applicativo (marketplace) per la differenziazione e la personalizzazione in diversi settori verticali;

Soluzioni orizzontali che consente una gestione semplice dell’ecosistema multi-vendor per reti virtualizzate aperte;

Soluzioni con architettura RAN flessibile (RAN aperta, RAN virtualizzata e RAN tradizionale) e supporto multigenerazionale.

“Gli operatori di telefonia mobile globali e le aziende private stanno implementando le reti 5G a un ritmo senza precedenti in tutti i settori, con l’obiettivo di connettere tutti e tutto al cloud”, ha dichiarato Durga Malladi, senior vice president e general manager, Cellular Modems & Infrastructure, Qualcomm Technologies, Inc. “L’aggiunta delle migliori tecnologie di automazione RAN di Cellwize rafforza la capacità di Qualcomm Technologies di guidare lo sviluppo della moderna rete 5G - accelerando l’adozione globale di Open RAN, l’innovazione dell’infrastruttura cellulare basata su cloud e le implementazioni di reti private 5G.”

“Siamo entusiasti di entrare a far parte di Qualcomm Technologies in quanto siamo entrambi impegnati nella missione di modernizzazione le reti di accesso radio e consentire agli operatori di rete mobile e alle imprese di realizzare e monetizzare appieno la loro trasformazione digitale”, ha dichiarato Ofir Zemer, ex amministratore delegato di Cellwize