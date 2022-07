Qualcomm ufficializza Snapdragon Summit: occhi puntati a Snapdragon 8 Gen 2

A fine giugno 2022 il gigante statunitense Qualcomm annunciò con largo anticipo le date provvisorie dello Snapdragon Summit di fine anno, occasione in cui molto probabilmente verrà presentato il chip top di gamma Snapdragon 8 Gen 2. Ebbene, finalmente abbiamo una data definitiva per l’evento!

La stessa società guidata da Cristiano Amon ha precisato tramite il suo sito Web che il prossimo evento Snapdragon Summit non si terrà dal 14 novembre, bensì dal 15 al 17 dello stesso mese. Ora come ora il sito ufficiale non offre altri dettagli oltre a una GIF teaser proposta a tutto schermo, ma è praticamente certo che il protagonista dell’evento sarà lo Snapdragon 8 Gen 2 che dovrebbe approdare sotto la scocca dei flagship Android del 2023.

Dato che la data è stata confermata, è interessante notare come l’evento sia stato programmato in anticipo di due settimane rispetto al Summit del 2021, quando abbiamo assistito alla presentazione dello Snapdragon 8 Gen 1. Sembra quindi che l’azienda abbia deciso di agire rapidamente dietro le quinte con i lavori di ricerca e sviluppo del chipset in questione, il quale si dice sia capace di raggiungere prestazioni migliori richiedendo meno energia al sistema. In merito al processo di produzione, ora come ora si ritiene piuttosto plausibile la collaborazione con il produttore taiwanese TSMC per sfruttare le sue linee a 4 nanometri.

Altro ”piccolo” annuncio da non escludere riguarda invece i processori per sistemi Desktop pensati per sfidare AMD e Intel, già anticipati dallo stesso CEO Cristiano Amon e possibilmente in arrivo sul mercato tra 2023 e 2024.

Nel mentre, proprio ieri 19 luglio 2022 Qualcomm ha svelato le piattaforme Snapdragon W5+ Gen 1 e W5 Gen 1 per smartwatch.