Qualcomm ha ufficializzato Snapdragon 6 Gen 1 e Snapdragon 4 Gen 1

In seguito alle prime avvisaglie su Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, è giunto ora il momento di fare sul serio. Infatti, l'azienda ha presentato a livello ufficiale i nuovi processori Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 e Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1.

Secondo quanto riportato da GSMArena e Wccftech, questi SoC di fascia media mirano ad approdare sul mercato nei primi dispositivi rispettivamente nel Q1 2023 e nel trimestre in corso. Insomma, probabilmente vedremo prima smartphone con Snapdragon 4 Gen 1 (processo produttivo a 6nm) che con Snapdragon 6 Gen 1 (processo produttivo a 4nm), ma in linea generale non manca molto.

Va detto che Qualcomm al momento non ha diffuso specifiche complete relative a questi processori, dunque in questa sede vi offriremo solamente una panoramica su questi ultimi. A tal proposito, Snapdragon 6 Gen 1 dispone di core in grado di raggiungere i 2,2 GHz, mentre lo Snapdragon 4 Gen 1 si "ferma" a 2,0 GHz. Entrambi i SoC dispongono di otto core.

Qualcomm si è poi soffermata principalmente sull'incremento prestazionale offerto da questi processori, dichiarando che Snapdragon 6 Gen 1 offre prestazioni grafiche aumentate del 35% e performance computazionali migliorate del 40%. Snapdragon 4 Gen 1, invece, offre un processore più veloce del 15%, nonché una GPU più prestante del 10%.

Da notare che nel caso dello Snapdragon 6 Gen 1 ci sono Wi-Fi 6E e modem Snapdragon X62 5G di quarta generazione, mentre per lo Snapdragon 4 Gen 1 ci si deve "accontentare" di un modem Snapdragon X51 5G (niente Wi-Fi 6E).