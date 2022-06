Qualcomm vuole tentare il colpaccio: formerà consorzio per acquisire ARM?

La mancata acquisizione di ARM da parte di NVIDIA ha lasciato SoftBank con un problema non indifferente tra le mani, ma a breve Qualcomm potrebbe risolvere il tutto dando vita a un consorzio per acquisire ARM nella sua interezza.

Un recente report del Financial Times parla chiaramente di questa possibilità alla luce di recenti dichiarazioni del CEO di Qualcomm, Cristiano Amon: egli stesso ha infatti affermato che il produttore statunitense di chip sarebbe interessato a tutti gli effetti alla formazione di un “consorzio di qualche tipo” per acquisire la società britannica. Nel dettaglio, ha dichiarato: “Siamo una parte interessata a investire. [ARM] è una risorsa molto importante che sarà essenziale per lo sviluppo del nostro settore. Ci sarebbe bisogno della partecipazione di molte aziende in modo che abbiano l'effetto netto che Arm sia indipendente”.

In poche parole, per la bontà del mercato dei semiconduttori e del suo sviluppo globale sarebbe necessario acquisire e mantenere in vita ARM specialmente in questo periodo in cui, dopo il fallimento della trattativa con Jensen Huang e soci, il valore degli investimenti nell’azienda diminuisce e SoftBank vuole incassare. Al momento non è chiaro se Amon abbia già un piano ben definito e partner pronti alla formazione del detto consorzio, ma si tratterebbe di una soluzione piuttosto interessante per l’intero settore. Sarà da tenere sott’occhio, pertanto, l’eventuale evoluzione di questa vicenda.

Durante maggio 2022, intanto, Qualcomm ha presentato il chipset Snapdragon 8+ Gen1.