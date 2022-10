Quali qualità si devono avere per lavorare in Apple? La risposta di Tim Cook

In seguito all'incontro tra Tim Cook e Papa Francesco, avvenuto nel contesto del viaggio europeo del CEO di Apple, si torna a fare riferimento ad alcune dichiarazioni effettuate da Cook. Infatti, quest'ultimo ha svelato quali sono, a suo modo di vedere, le principali qualità che si devono avere per lavorare in Apple.

Secondo quanto riportato da Fortune e Wccftech, il CEO di Apple ha effettuato un ragionamento a tal proposito all'Università degli Studi di Napoli Federico II, chiaramente dopo aver ricevuto la laurea honoris causa in Innovation and International Management. In questo contesto, Cook ha individuato quattro punti chiave.

Questi ultimi sono, in parole povere, curiosità, esperienza, creatività e collaborazione. A proposito di quest'ultima, Cook ha spiegato che lavorare in più persone può migliorare il risultato finale e rendere più importante il suo impatto. A livello di creatività, invece, il CEO di Apple ritiene che chi lavora per l'azienda debba essere pronto a pensare diversamente dagli altri per risolvere un problema.

Lato curiosità, Cook ha affermato che "non esistono domande stupide", dunque una persona che vuole lavorare in Apple non dovrebbe avere paura di porle. Per il resto, la questione dell'esperienza riguarda ovviamente le competenze nei vari ambiti, nonché la volontà di migliorare la vita dei clienti e fare questo in modo etico.