La qualità delle nuove custodie FineWoven di iPhone non convince: 'sono pessime'

Non sembrano aver convinto Allison Johnson di The Verge le nuove custodie FineWoven per iPhone lanciate da Apple e che hanno preso il posto della pelle. Lo storico recensore, con alle spalle oltre 10 anni di esperienza, ha bocciato tutta la gamma di accessori di Apple.

Senza mezzi termini, nell’articolo pubblicato su The Verge, Johnson afferma che “quello che avete sentito finora è vero. Le nuove custodie ed accessori FineWoven per iPhone di Apple sono pessime”.

Il redattore spiega che nelle ultime settimane si è “scervellato a guardarli da diverse angolazioni, prenderli in mano, accarezzarli, posarli. Sette giorni dopo però ancora non riesco a capirli e non ho altra scelta che dirlo ad alta voce: FineWoven è pessimo” come materiale.

Johnson afferma che, nonostante quanto detto da Apple, il materiale è setoso e quasi scivoloso al tatto, oltre ad essere costoso. Anche la scelta di proporlo come materiale premium sostituto della pelle, secondo Johnson, non ripagherà in quanto “FineWoven non è assolutamente la versione premium della pelle”.

“Quando ho tirato fuori il portafoglio MagSafe dalla sua scatola, ho potuto vedere chiaramente alcuni punti in cui già mostrava segni di usura lungo i bordi. Anche piccoli pelucchi si sono impigliati immediatamente nel tessuto. E poi c'è il test delle unghie. Se metto una di queste custodie sul mio telefono, inevitabilmente la graffierò accidentalmente con il bordo seghettato dell'unghia, oppure se entrerà in contatto con le chiavi della mia macchina” continua l’articolo, che pone anche qualche interrogativo sull’effettiva resistenza del materiale. Johnson racconta anche un aneddoto della presentazione: il caporedattore di The Verge, Nilay Patel, ha preso in mano una custodia FineWoven e passandoci con le unghie sopra le ha subito graffiate. “I graffi sono ancora lì, una settimana dopo, nonostante abbia tentato di rimuoverli strofinandoci sopra il dito”.