A quale qualità trasmette DAZN in streaming? Qualche informazione sulla Serie A

Manca ormai poco al via della nuova stagione di Serie A, e nella giornata di ieri sono state diffuse le nuove informazioni sulla divisione delle partite tra DAZN e Sky. Quest'oggi ci soffermiamo sulla qualità dello streaming, sempre prendendo come base del nostro approfondimento la documentazione ufficiale.

DAZN, nella pagina relativa ai requisiti della connessione internet indica le raccomandazioni sulla velocità di download per la visione degli eventi sportivi:

2.0 Mbps: streaming in SD;

3.5 Mbps: streaming in HD;

6.0 Mbps: streaming in HD ad alto frame;

8.0 Mbps: streaming in HD, la più alta qualità video ed il più alto frame.

Sostanzialmente quindi DAZN conferma che il massimo che riesce a raggiungere è l'HD, e non è garantita la visione in 4K HDR come avvenuto negli ultimi anni con Sky Q. La notizia non rappresenta un fulmine a ciel sereno dal momento che anche nel materiale promozionale pubblicato nelle passate settimane non era presente alcun tipo di riferimento alla risoluzione.

DAZN pone anche delle considerazioni per la visione dello streaming su internet: consiglia di avere a disposizione una larghezza di banda quanto più vicina al 100% per ottenere la migliore qualità possibile. Viene anche sottolineato che non sono supportati VPN o proxy: è necessario rimuoverlo prima di procedere con la visione.