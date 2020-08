Quand'è che gli esseri umani scoprirono per la prima volta il fuoco?

La scoperta del fuoco è forse l'avvenimento più importante nella storia dell'uomo. Senza il controllo di questo elemento, secondo il parere di molti scienziati, gli esseri umani molto probabilmente non avrebbero mai sviluppato cervelli di così grandi dimensioni. Inclusi, ovviamente, tutti i privilegi che ne derivano. Quando avvenne la scoperta?

"Questa è una domanda complicata", secondo Ian Tattersall, paleoantropologo e curatore dell'American Museum of Natural History di New York City. Tutto quello che sanno gli esperti, ancora una volta, è un'ipotesi. Quello che si sa, infatti, è che gli incendi iniziarono a farsi più frequenti in Europa, Medio Oriente, Africa e Asia circa 400.000 anni fa.

Due siti isolati mostrano l'uso del fuoco prima di 400.000 anni fa. Ad esempio, in un sito in Israele, risalente a circa 800.000 anni fa, gli archeologi hanno trovato focolari, selce e frammenti di legno bruciato. In un altro sito, Wonderwerk Cave in Sud Africa, gli scienziati hanno trovato prove dell'utilizzo del fuoco circa 1 milione di anni fa. Nella grotta hanno trovato resti di ossa, piante bruciate e quelli che sembrano essere dei focolari.

Tuttavia, almeno teoricamente, gli umani potrebbero aver utilizzato il fuoco molto prima: circa 2 milioni di anni fa, l'intestino dell'Homo erectus iniziò a contrarsi, poiché qualcosa stava rendendo la digestione molto più facile: il fuoco. Anche il cervello stava crescendo, il che richiedeva molta energia. Per sostenere questo argomento Sarah Hlubik, paleoantropologa e ricercatrice post-dottorato presso la George Washington University, sta cercando segni di antichi incendi controllati nei siti di Koobi Fora, una regione nel nord del Kenya ricca di resti paleoantropologici risalenti a circa 1.6 milioni di anni.

Finora, sono state trovate ossa bruciate raggruppate con altri artefatti. I sedimenti bruciati erano raggruppati separatamente, suggerendo la presenza di un'area per mantenere il fuoco e un'altra area in cui gli antichi umani trascorrevano la maggior parte del loro tempo. "Sono fiduciosa di poter dire, 'Sì, c'era un incendio che veniva usato da persone in questo particolare sito'", afferma la ricercatrice. Rimane, adesso, un'altra domanda: quanti altri siti nella regione hanno altre prove di incendi?

Vale la pena sottolineare che non tutti gli esperti sono d'accordo con Hlubik, poiché questi incendi nel sito potrebbero non essere stati appiccati dagli umani.