Quand'è che l'umanità ha cominciato a parlare?

La capacità di parlare è una caratteristica unica del genere umano e una parte fondamentale del modo in cui comunichiamo tra di noi. Ma quando siamo diventati così chiacchieroni? I ricercatori hanno a lungo riflettuto e discusso su questa domanda, giungendo a una serie di possibili teorie.

L’ipotesi più celebre fu formulata dallo scienziato Philip Lieberman e prevede che l’avvento della parola sia dovuto all’abbassamento della laringe. Quest’organo, situato al di sopra della trachea, contiene le corde vocali ed è quindi fondamentale per emettere i suoni che articoliamo in parole.

Questa struttura anatomica era assente nell'uomo di Neanderthal e in altri esseri umani primitivi ed è comparsa nei fossili solo circa 50.000 anni fa. Secondo Lieberman, quindi, il linguaggio è iniziato intorno a quell'epoca, anche se era molto diverso da quello che conosciamo oggi.

Tuttavia, alcuni ricercatori non sono soddisfatti di questa teoria. Secondo Louis-Jean Boë, autore di uno studio recente sull’argomento, "non esiste un fondamento valido per la teoria della laringe". Nel loro articolo, Boë e colleghi sostengono che la discesa della laringe non è essenziale per la nostra capacità di formare i suoni vocalici e i modelli critici per il linguaggio.

Questo potrebbe alterare completamente la stima di quando gli esseri umani hanno iniziato a parlare. Gli autori dello studio suggeriscono addirittura che l'alba del linguaggio potrebbe risalire a oltre 20 milioni di anni fa.

Se così fosse, anche i Neanderthal potrebbero aver avuto il dono della parola. Questa sarebbe un’ulteriore conferma dell’intelligenza dei nostri antichi cugini.