Quando l'acqua può uccidere: ecco cos'è l'intossicazione da acqua

Le abitudini salutistiche delle celebrità spesso diventano argomento di discussione e, talvolta, di preoccupazione. Recentemente, l'attore Chris Pratt, noto per i suoi ruoli in "Guardians of the Galaxy" e "Parks and Recreation", ha rivelato in un'intervista a Vanity Fair di bere molta (anche troppo) acqua, addirittura anche 7 litri al giorno.

Questa rivelazione ha sollevato non poche sopracciglia, portando la comunità medica e gli utenti dei social media a mettere in guardia sulle potenziali conseguenze di un eccessivo consumo del liquido. L'intossicazione da acqua, o avvelenamento da acqua, è una condizione potenzialmente letale che si verifica quando si beve troppo in un breve lasso di tempo senza reintegrare gli elettroliti essenziali come sodio, calcio e potassio.

Quando beviamo troppa acqua, infatti, il bilancio elettrolitico del nostro corpo può essere compromesso, portando a una rapida diminuzione della concentrazione di sodio nel sangue. Un tale squilibrio può causare sintomi neurologici a causa dello spostamento del liquido nelle cellule cerebrali, provocando il loro gonfiore.

I sintomi dell'intossicazione includono confusione, disorientamento, nausea e vomito. Se non trattata, può portare a convulsioni, delirio, coma e, in alcuni casi, alla morte. Sebbene sia rara e la sua forma letale ancora più rara, è fondamentale essere consapevoli dei rischi associati al consumo eccessivo (a proposito, ma perché non possiamo bere quella marina?).

Per le persone sane, è facilmente evitabile bevendo quantità normali d'acqua e non cercando di bere una quantità eccessiva basata sul proprio peso corporeo. La quantità esatta d'acqua che ciascuno dovrebbe bere può variare, ma è improbabile che si verifichino problemi di salute bevendo quantità normali di liquidi.

Nel frattempo molto presto sarà possibile soddisfare la nostra sete direttamente dall'aria.