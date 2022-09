Quando fu addomesticato il primo asino? Non riuscirai a crederci

A quando risale l'addomesticamento dell'asino? È un quesito al quale un nuovo studio pubblicato su Science ha trovato finalmente una sconvolgente risposta.

È noto che ormai da svariati secoli venga utilizzato dall'essere umano come mezzo di trasporto o animale da lavoro, come dimostra anche il ritrovamento di una tomba di una nobildonna in Cina con tre asini.

Una nuova ricerca effettuata da un team di ricercatori guidati dal Centro nazionale della ricerca scientifica (Cnrs) francese, in collaborazione con l'Università Statale di Milano, il Museo delle Civiltà di Roma e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, ha rivelato però che il suo addomesticamento risale addirittura al 5.000 a.C in Africa.

Siamo precisamente nel periodo storico nel quale il Sahara diveniva il territorio arido così come lo conosciamo oggi. Lo studio si è dunque focalizzato sul DNA di questi animali, andando ad analizzare il più grande set di genomi mai studiato finora sugli asini.

Nello specifico sono stati osservati i genomi di 207 asini moderni provenienti da tutti i continenti, 31 asini antichi e 15 equidi selvatici. Dai risultati è emerso che l'addomesticamento per l'appunto sarebbe avvenuto intorno al 5.000 a.C. Si tratta di una notizia sorprendente poiché a quanto pare sarebbe avvenuto ancor prima di quello dei cavalli.

Difatti, a quei tempi con il costante inaridirsi del Sahara, l'asino sarebbe diventato un valido ed efficace "mezzo di trasporto" di merci e persone in terreni difficili. Solo, successivamente e 2.500 anni più tardi, l'asino sarebbe uscito dall'Africa, iniziando pian piano a diffondersi anche in Europa e in Asia.

Allo stesso tempo invece, il più antico ibrido animale creato dall'uomo, risale a circa 4.500 anni fa. Si tratta del Kunga, definito anche "asino da guerra" a causa del suo peculiare utilizzo sul campo di battaglia.