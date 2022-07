Quando 'l'affogare i problemi nell'alcol' significò dare fuoco all'intera Dublino

Ogni nazione ha i suoi luoghi comuni. In Inghilterra? Bevono il thè! In Italia? Mangiano la pasta! In Germania? Mangiano würstel e pretzel... E in Irlanda? Beh, in Irlanda hanno il gomito facile! La Guinness Brewery e il Dublin Whisky di Dublino sono giustamente conosciuti in tutto il mondo per la qualità dell’alcol dublinese.

Tuttavia, anche gli irlandesi, conoscono i rischi dell'alcol e, nel 1875, un incendio per le strade di Dublino ricordò loro di non dimenticarli mai. La cosa peculiare è che nessuno dei 13 decessi è avvenuto per le ferite causate dall'incendio. Le sfortunate vittime del Dublin Whiskey Fire sono state attirate da una serata di alcol gratuito… Insomma, una scusa per affogare i propri pensieri nell'alcool… Letteralmente.

L’incendio avvenne la sera del 18 giugno di quell'anno e i residenti di Dublino, che non sapevano nulla né della serata al Dublin Whiskey Fire né del conseguente incendio, si trovarono fiumi di questo liquido nero, adornato da fiamme, che impazzavano per le strade della comunità irlandese. Sembrava lava fusa.

Quando tutto è stato detto e fatto, o meglio quando l’alcol ha smesso di sgorgare, sono stati sostenuti danni per un totale di oggi sei milioni di euro.

C'era un sacco di whisky nel bar, ma il magazzino ne conteneva una quantità davvero sbalorditiva. Il proprietario custodiva 5.000 botti, circa 1,2 milioni di litri, di whisky in deposito alla vigilia dell'incendio di Dublino, insieme a una piccola scorta di altre bevande alcoliche.

L'ora esatta in cui si è verificato l'incendio nel magazzino è sconosciuta. Ma si ritiene che sia avvenuto tra le 16:35, quando è stato esaminato il magazzino, e le 20:30, quando i maiali urlanti hanno lanciato i primi allarmi.

La causa dell'incendio è ancora indeterminata, ma, alle 21:30, le botti di whisky stavano esplodendo per il calore delle fiamme. Whisky e fuoco si unirono per produrre una combinazione pericolosa, e presto ruscelli di whisky acceso sgorgarono dalla struttura in fiamme e lungo le strade delle Liberties.

Dublino all'epoca era una città povera, quindi molti cittadini tenevano gli animali dentro o appena fuori le loro case. Maiali, cani e mucche ora vagavano per le strade terrorizzati, aggiungendosi allo scenario già caotico. Secondo un racconto, un cane che aveva bevuto troppo whisky, perse il senno al tal punto da suicidarsi fiondandosi nelle fiamme.

Non appena si seppe che il whisky stava gocciolando per strada, gli opportunisti di Dublino non si fecero scappare l’occasione. Per fare scorta di alcolici, le persone uscivano dalle loro case portando pentole, tazze e persino stivali per raccogliere più whisky che potevano. Anticipare il fiume dell'alcol, dove il liquido non aveva ancora preso fuoco, era la chiave.

Il quotidiano Irish Times ha riferito che "berretti, porringer e navi erano in grande richiesta per raccogliere il liquore mentre scorreva dai locali in fiamme, e per quanto disgustoso possa sembrare, alcuni tipi sono stati osservati togliersi gli stivali e usarli come bicchieri”.

