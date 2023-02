Fino a quando saranno aggiornati i nuovi Samsung Galaxy S23?

Nella giornata di ieri, Samsung ha annunciato i nuovi Galaxy S23, gli smartphone top di gamma per il 2023 che approderanno nei negozi nel corso dei prossimi giorni. Ma fino a quando saranno aggiornati a livello software?

Sappiamo ormai che Samsung ha puntato molto su questo aspetto, e si è contraddistinta dagli altri produttori di smartphone Android per un supporto esteso.

I Galaxy S23 riceveranno quattro major update di Android: ciò significa che arriverà fino ad Android 17, qualora Google dovesse mantenere il suo ciclo di distribuzione annuale delle nuove versioni del robottino verse. Il 2026 quindi sarà l’ultimo anno in cui Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra saranno aggiornati a livello di major release.

Discorso diverso per gli aggiornamenti di sicurezza: in questo caso è possibile che la gamma Galaxy S23 continui a ricevere le patch di questo tipo fino al 2028, quindi per altri cinque anni. A cambiare sarà la frequenza di distribuzione che passerà da mensile a trimestrale salvo eventuali cambiamenti.

