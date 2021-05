Quando sarà l'Amazon Prime Day 2021? C'è già la pagina ufficiale

Gli sconti di Amazon sono sempre molto attesi da parte di chi è solito utilizzare spesso la nota piattaforma e-commerce. Non sono in pochi, dunque, coloro che si chiedono quando ci sarà l'Amazon Prime Day 2021. D'altronde, questo tipo di iniziativa può rappresentare un buon momento per acquistare in offerta alcuni prodotti da tempo "nel mirino".

Ebbene, dovete sapere che Amazon ha già aperto la pagina ufficiale italiana dedicata all'evento. In quest'ultima si legge semplicemente che il "Prime Day sta arrivando". Inoltre, vengono messi in evidenza i benefici che si possono ottenere mediante l'abbonamento Prime e viene esplicitata la possibilità di rimanere sempre aggiornati in merito all'iniziativa (basta utilizzare il comando per l'assistente vocale Alexa "Tienimi aggiornato su Prime Day").

Al netto di questo, in realtà sappiamo già che il piano di Amazon è quello di anticipare il Prime Day. Più precisamente, l'iniziativa relativa agli sconti dovrebbe tenersi nel mese di giugno 2021. In precedenza rumor e leak puntavano sul mese di luglio, ma le indiscrezioni iniziali sembrano essere state smentite. In ogni caso, quel che è certo è che non manca molto al Prime Day.

La presenza della pagina ufficiale dedicata all'evento non è altro che un ulteriore indizio in merito all'imminente lancio dell'iniziativa. Insomma, non ci resta che attendere qualche settimana o, al massimo, mese per saperne di più.