Quando andremo su Marte? Per Elon Musk al massimo entro 10 anni

Dopo il ritorno sulla Luna da parte degli esseri umani, la NASA ha intenzione di dirigersi - per la prima volta in assoluto - verso Marte con un equipaggio umano. Ovviamente ci vorrà ancora del tempo per l'impresa pensando realisticamente. Tuttavia, secondo Elon Musk, l'impresa sarà fattibile in meno di 10 anni. Sicuramente un obiettivo ambizioso.

Il CEO di SpaceX ha dichiarato tutto ciò durante un'intervista di due ore e mezza sul podcast di Lex Fridman. A Musk è stato chiesto entro quanto tempo SpaceX riuscirà a portare gli esseri umani sulla superficie di Marte. La risposta del miliardario non si è fatta attendere e, addirittura, ha affermato che potrà farcela entro "cinque anni nel caso migliore, mentre 10 anni nel caso peggiore".

La compagnia spaziale privata sta lavorando a Starship, "il razzo più complesso e avanzato che sia mai stato realizzato", secondo quanto ha affermato l'autoproclamato imperatore di Marte. "L'ottimizzazione fondamentale di Starship è ridurre al minimo il costo per tonnellata per l'orbita e in definitiva il costo per tonnellata sulla superficie di Marte".

Attualmente arrivare sul Pianeta Rosso è impossibile perché non basterebbe neanche 1 trilione di dollari. Tuttavia, l'obiettivo della compagnia è quello di ridurre questa immensa cifra ad almeno 100/200 miliardi di dollari all'anno per raggiungere Marte. In confronto, la NASA con la sua missione Perseverance ha stanziato circa 546,5 milioni di dollari e circa 7 miliardi per il programma Artemis che è stato rinviato al 2025.

Quanto sono realistiche le affermazioni di Elon Musk? Poco. Al momento, Starship è una tecnologia non dimostrata per quanto riguarda i lanci spaziali e devono essere raggiunti una serie di traguardi. Certo, SpaceX ha introdotto il concetto di "razzo riutilizzabile", cosa considerata impossibile prima che riuscissero a dimostrarlo, ma da qui ad arrivare in così poco tempo su un altro pianeta ce ne vuole.

In caso contrario, saremmo davvero lieti di essere smentiti.