Quando le api volano sopra uno specchio succede qualcosa di molto strano

Gli scienziati, dopo secoli di osservazione, studiano ancora oggi le api - creature incredibili che possono insegnarci un sacco di cose... sanno perfino contare e senza di loro il mondo come lo conosciamo non esisterebbe. Tuttavia, sapete che c'è un effetto davvero strano quando le creature volano sopra uno specchio?

Se questi insetti volassero su un lago pieno di onde e increspature sulla superficie riuscirebbero ad attraversarlo. Se invece lo specchio d'acqua fosse liscio a specchio, le api perderebbero improvvisamente quota fino a schiantarsi a capofitto all'interno del liquido. A scoprire questo particolare meccanismo fu un entomologo austriaco di nome Herbert Heran e lo scienziato comportamentale tedesco, Martin Lindauer nel 1963.

Come mai succede ciò? Molto probabilmente le api mellifere utilizzano segnali visivi per navigare durante il volo. Adesso, un team di scienziati ha ricreato l'esperimento, ma fortunatamente in modo più etico. I ricercatori, infatti, hanno dimostrato che le api osservano il suolo accelerare sotto di loro per regolare la loro altitudine.

Gli esperti hanno fatto passare le api attraverso un tunnel di 220 centimetri ricoperto di specchi, che potevano essere coperti. Sono state attuate molteplici configurazioni e il tunnel è stato superato tutte le volte. Gli incidenti si sono verificati quando il pavimento è diventato uno specchio, schiantandosi a terra dopo aver percorso 40 centimetri.

Quando sia il soffitto che il pavimento erano specchi, le api iniziavano a perdere quota dopo aver volato per soli otto centimetri circa. I risultati sono molto simili al disorientamento spaziale che a volte colpisce gli aviatori umani. "I nostri risultati concordano con [le osservazioni del 1963] nella misura in cui le api perdono quota in assenza di flusso ottico ventrale". In breve, sembra che le api utilizzino segnali visivi a terra per mantenere la loro altitudine.