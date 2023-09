Quando è apparso il primo continente nell'Universo?

La Terra non è l'unico pianeta dotato di continenti, quei giganteschi zatteroni di terra che galleggiano sulla crosta terrestre e che, secondo gli scienziati, sono fondamentali per sostenere la vita. Jane Greaves, un'astronoma della Cardiff University, ha deciso di indagare quando sono apparsi i primi continenti nell'universo.

La sua ricerca, pubblicata nelle Research Notes of the American Astronomical Society, è un viaggio nel tempo cosmico che potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione della vita extraterrestre. Greaves ha esaminato l'importanza dei continenti e della tettonica a placche, due elementi che giocano un ruolo cruciale nel mantenimento di un clima stabile su un pianeta e, quindi, nel sostenere forme di vita più complesse.

La scienziata, in particolare, si è focalizzata sul calore generato dal nucleo di un pianeta; un calore che a sua volta è prodotto dalla presenza di isotopi radioattivi come l'Uranio-238, il Torio-232 e il Potassio-40. Questi elementi, formati in stelle a neutroni e in esplosioni di supernovae, sono il segreto per individuare mondi abitabili.

Greaves ha scoperto che i continenti sono apparsi per la prima volta su pianeti attorno a stelle a disco sottile circa 2 miliardi di anni prima della Terra, mentre su pianeti attorno a stelle a disco spesso sono apparsi addirittura 4-5 miliardi di anni prima. Questa scoperta potrebbe avere implicazioni rivoluzionarie per la ricerca di vita extraterrestre (che per ora non è andata a buon fine), suggerendo che possano esistere mondi con biosfere più avanzate di quella terrestre.