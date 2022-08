Quando aprite un link su TikTok, potrebbero registrare quello che scrivete

Un sondaggio ha recentemente incoronato TikTok come la TV dei giovani. Tuttavia, guardando oltre il merito di una proposta social che ha cambiato gli standard, sono tante anche le ombre che si celano dietro alla piattaforma cinese e non solo.

In fondo tutti i social sono noti per raccogliere i dati personali che scegliamo di condividere, ma esiste la possibilità che questi sistemi vadano oltre, raccogliendo informazioni a nostra insaputa.

Questo perlomeno sulla carta, secondo quanto evidenziato da Felix Krause di InAppBrowser, che ha messo in luce i rischi legati al browser in-app di applicazioni per iOS come TiKTok, Instagram e Facebook, la quale avrebbe il potenziale di raccogliere il testo digitato, incluse informazioni sensibili come numeri di carta di credito o password, il tutto bypassando completamente il sistema di permessi di iOS.

Krause ha spiegato che tra tutte queste app, però, TikTok (che tra l'altro potrebbe presto lanciare TikTok Music) è quella da tenere maggiormente sotto osservazione poiché qualunque testo digitato all'interno del browser in-app verrebbe monitorato. Insomma, l'equivalente di avere un keylogger sullo smartphone. L'aspetto più controverso, se possibile, non è neanche questo: infatti, oltre a presentare questo problema legato al browser in-app, TikTok per iOS non consente neanche di passare al browser di sistema per slegarsi dalla piattaforma.

Dopo il rapporto di Krause, TikTok ha confermato la presenza di queste funzioni, spiegando che "Come altre piattaforme, utilizziamo un browser in-app per fornire un'esperienza utente ottimale, ma il codice Javascript in questione viene utilizzato solo per il debug, la risoluzione dei problemi e il monitoraggio delle prestazioni di tale esperienza, come controllare la velocità di caricamento di una pagina o se si arresta in modo anomalo".