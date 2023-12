Quando arriva Babbo Natale in Italia? Seguitelo con Google Maps!

Anche per quest'anno la slitta è pronta a partire e potrete seguire la slitta di Babbo Natale su Google Maps. Si tratta ormai di un'esperienza tradizionale di casa Google, che mette a disposizione un portale dedicato tra giochi, esperienze e intrattenimento per tutta la famiglia.

Per vivere la magia del Natale e delle feste anche per il 2023, prima di sedervi a tavola per la cena in attesa di aprire i doni che troverete sotto l'albero potrete seguire i movimenti di slitta e renne in giro per il mondo semplicemente cliccando su questo link che vi porterà direttamente sul sito Santa Tracker, che era già attivo nel 2022 e negli anni precedenti.

Come potrete notare scorrendo lungo la pagina, non ci sono soltanto una mappa e qualche riferimento al Natale, ma un vero e proprio villaggio virtuale in cui troverete tantissime attività da fare in famiglia, tra cui ad esempio i Selfie di Babbo Natale e la possibilità di creare il proprio Elfo personalizzato.

Fate attenzione solo a non fare troppo affidamento sulla mappa, perché in alcune località Babbo Natale potrebbe metterci un po' più di tempo a recapitare tutti i doni. Ma non preoccupatevi: siamo certi che a mezzanotte troverete sotto l'albero proprio il regalo che desideravate!