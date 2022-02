Quando arriva il DVB-T3? Fermi tutti, per il momento lo standard è un altro

Ogni importante novità porta con sé della confusione. Questo soprattutto quando si fa riferimento a una vasta platea che magari non è esattamente solita informarsi relativamente al mondo della tecnologia. Metteteci poi qualche "stranezza di mercato" e il gioco è fatto: qualcuno inizia già a fare riferimento al DVB-T3, ma è bene fare chiarezza.

Ebbene, come abbiamo già affermato su queste pagine, per il momento dovreste stare alla larga dal DVB-T3. Infatti, purtroppo sul Web pullulano annunci legati a questo fantomatico standard, che per ora non esiste. Sì, avete capito bene: in Italia a quanto pare c'è chi prova a vendere decoder "DVB-T3" (vi basti prendere visione delle immagini presenti su Google, dove in certi casi si può persino notare un "bollino", in cui sembra semplicemente essere stato sostituito il "2" con il "3").

Probabilmente il motivo per cui alcuni rivenditori stanno provando a fare questo è tentare di accaparrarsi la clientela meno informata, puntando magari a far intendere che si tratti di decoder in grado di "durare di più" o "funzionare meglio". La realtà, però, è che a oggi si sta passando al DVB-T2 (e non al DVB-T3, che non è ancora in previsione).

A chi chiede quando arriva il DVB-T3, dunque, non possiamo che rispondere che per il momento lo standard non esiste. Insomma, state alla larga da "strane promesse" e simili. Per il resto, lo sappiamo: a qualcuno di voi la questione sembrerà banale, ma credeteci: il numero di persone che si sta ponendo questa domanda non è di poco conto e abbiamo dunque ritenuto importante esplicitare la situazione, in modo da mettere "tutti in guardia".

Per il resto, se il vostro interesse è comprendere quando arriva il DVB-T2 (il reale standard verso cui si sta andando in questi anni in termini di digitale terrestre), potete fare riferimento al nostro approfondimento relativo alle date chiave del DVB-T2.