Quando arriva la fibra ottica a casa mia? Ora è possibile saperlo

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo parlato del nuovo tool per la copertura della fibra ottica, che è stato aggiornato di recente a seguito della rimappatura effettuata da Infratel con gli operatori. Ebbene, non tutti sanno che il tool è stato potenziato ed offre tante informazioni.

Una volta inseriti i dati relativi a ragione, comune ed indirizzo direttamente a questo indirizzo, si aprirà una scheda contenente tutte le informazioni del caso.

A differenza di quanto avveniva in precedenza, però, sono disponibili ulteriori informazioni sul tipo di intervento che ha intenzione di effettuare il Governo e gli operatori, dal momento che viene indicato se si risiede in un civico che rientra in un'area grigia o nera (qui la differenza tra aree bianche, grigie e nere). Proprio sotto "Tipo di Intervento" viene anche indicato quando il civico in questione sarà oggetto di interventi da parte degli operatori privati, con tanto di informazioni sulla tipologia di connessione che sarà portata (FTTH o FTTB, nella maggior parte dei casi con almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload).

Sono presenti anche le informazioni sull'attuale velocità di picco fruibile al momento della mappatura, ma non sempre tali informazioni sono precise e nella maggior parte dei casi vengono offerti dei range di velocità.