Quando arriva un iPhone SE 5G? Potrebbe esserci un imminente evento Apple

Un iPhone SE con supporto al 5G e altri prodotti. Questo sarebbe quanto Apple potrebbe presentare in un evento di cui si sta vociferando online. Tra l'altro, la presunta data che sarebbe stata fissata dalla società di Cupertino è essenzialmente imminente: facciamo il punto della situazione.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Bloomberg (via GSMArena), l'azienda di Tim Cook sarebbe pronta a tenere un evento nella giornata dell'8 marzo 2022. Al momento in cui scriviamo, mancherebbe dunque solamente circa un mese al "momento clou". In ogni caso, le indiscrezioni fanno riferimento al fatto che la data potrebbe non essere del tutto precisa, ma che comunque il periodo in cui si terrà il keynote dovrebbe essere quello.

Cosa aspettarsi da questo presunto evento oltre al già citato iPhone SE con supporto allo standard di connettività 5G (che tra l'altro dovrebbe implementare miglioramenti sotto vari punti di vista, ad esempio in ambito fotografico)? Le voci di corridoio lasciano intendere che potrebbe trattarsi dell'occasione giusta per svelare anche un nuovo iPad Air, che dovrebbe disporre di uno schermo da 10,9 pollici, chip A15 Bionic e supporto al 5G.

Per il resto, durante il keynote potrebbe fare la sua comparsa persino un Mac Mini con chip M1 Pro o M1 Max (o, perché no, M2). Sul palco potrebbero inoltre essere fatti riferimenti al rilascio per tutti di iOS 15.4. In ogni caso, ricordiamo che per il momento non c'è nulla di ufficiale, ma si tratta solamente di indiscrezioni. Apple terrà realmente un evento di questo tipo a marzo 2022? Staremo a vedere.