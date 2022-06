Quando arriva Paramount Plus in Italia? Finalmente lo sappiamo

La notizia era già nell'aria e infatti, dopo la notizia dello scorso anno secondo cui Paramount+ sarebbe arrivato in Italia, è arrivata la conferma. Il colosso dell'industria cinematografica pianterà le sue radici anche nel belpaese.

Dopo una necessaria attesa, finalmente, è arrivata l'ufficialità: Paramount+ arriverà in Italia a settembre 2022 con un catalogo interessante e diverse proposte commerciali.

Nel mese di settembre di quest'anno, quindi, scopriremo maggiori dettagli sulle formule di sottoscrizione che verranno scelte per il nostro Paese e non è del tutto da escludere che, almeno in una prima fase, il servizio possa offrire almeno una settimana di prova gratuita come già accade in altre nazioni in cui il servizio è già operativo, come il Regno Unito.

Inoltre, come già avvenuto per Peacock, il servizio dovrebbe sbarcare gratuitamente su Sky Q a patto che gli abbonati abbiano il pacchetto Sky Cinema attivo per poterne usufruire dal set-top-box del colosso inglese dell'intrattenimento domestico.

Ricordiamo che il catalogo Paramount+ in Italia dovrebbe contare su proposte come Yellowstone, Star Trek e Halo, oltre a una ricca selezione di film Paramount e, in futuro, anche numerose altre produzioni originali, tra cui Marie Antoinette Serial Killer, One Must Die e le serie italiane CIRCEO (prodotta in collaborazione con RAI) e il teen drama Corpo Libero.