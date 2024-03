Quando arriva la pubblicità su Amazon Prime Video in Italia? Manca poco

Abbiamo già spiegato su queste pagine che, almeno nell'app mobile ufficiale, Prime Video ha reso disponibili le impostazioni per gestire i cookie pubblicitari. Nonostante gli annunci pubblicitari non siano stati ancora introdotti in Italia, tale evento è imminente.

Fine febbraio 2024 ha visto Amazon, proprietaria del celebre servizio di streaming, dichiarare l'integrazione futura di pubblicità all'interno di quest'ultimo, estesa anche al nostro Paese. La data prevista è il 9 aprile 2024.

Secondo un comunicato e-mail inviato agli abbonati Prime, i film e le serie TV comprenderanno un numero ridotto di annunci pubblicitari. "Questa novità ci permetterà di continuare ad investire in contenuti di qualità e di aumentare questi investimenti nel tempo e di conseguenza supportare il mantenimento della qualità e quantità dei contenuti inclusi in Prime Video", spiega l'azienda.

Con questo cambiamento, Amazon introduce insomma un nuovo modello di business atto a incrementare gli investimenti nei contenuti di qualità, mantenerne l'elevata qualità e ampliarne l'offerta nel tempo, senza modificare i prezzi degli abbonamenti Prime. Chi desiderasse eliminare la pubblicità potrà pagare un sovrapprezzo mensile di 1,99 euro.

Tenete a mente che l'inclusione di annunci pubblicitari nei servizi di streaming sta diventando una prassi diffusa. Vi invitiamo a consultare il nostro articolo sul piano con pubblicità di Netflix per comprendere meglio questo fenomeno.

