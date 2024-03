Quando arriva l'RCS su iPhone? Ora abbiamo una finestra di lancio!

Alla fine Apple ha perso: lo standard RCS per i messaggi arriverà su iPhone, a deciderlo è stata l'Unione Europea. Questo però lo si sa già da mesi: ciò che fino ad oggi è rimasto un mistero, invece, è la data di arrivo dello standard RCS sui Melafonini del colosso di Cupertino. Ora, finalmente, abbiamo una finestra di lancio!

I colleghi di 9to5Google e di Macrumors hanno scoperto che Apple implementerà lo standard RCS su Messaggi a partire dall'"autunno del 2024", ovvero dal mese di settembre in poi. La notizia è stata data per errore dalla stessa Google: in un aggiornamento della pagina web di Google Messaggi, infatti, possiamo leggere che "Apple ha annunciato che adotterà lo standard RCS nel corso dell'autunno del 2024". Questa informazione, probabilmente ancora classificata, è rapidamente stata rimossa dal sito web di Big G.

Per chi non lo sapesse, l’RCS è una tecnologia di messaggistica avanzata che offre funzionalità simili a quelle delle app di messaggistica istantanea, come WhatsApp e Telegram. Tuttavia, a differenza di queste app, l’RCS è integrato direttamente nel software di messaggistica predefinita del telefono, rendendolo più conveniente per gli utenti permettendo loro di non scaricare sul proprio device delle app di terze parti. In realtà, comunque, il panorama della messaggistica potrebbe cambiare drasticamente ora che anche Whatsapp dovrà "aprirsi" all'interoperabilità in virtù del Digital Markets Act europeo.

Ad ogni modo, la finestra di lancio anticipata da Google lascia ipotizzare che lo standard RCS verrà lanciato con iOS 18, che arriverà a sua volta in versione stabile nel mese di settembre, insieme ai nuovi iPhone 16. Ciò significa anche che la nuova funzionalità potrà essere testata in anteprima dagli utenti beta già dal mese di luglio, e che essa dovrebbe essere ufficialmente annunciata durante la WWDC 2024, che si terrà dal 10 al 14 giugno.

