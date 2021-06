Quando arriva il rimborso del cashback 2021? Ecco come indicare l'IBAN

Come abbiamo avuto modo di raccontare qualche ora fa, il 30 Giugno si chiude il primo semestre del cashback. Secondo le rilevazioni dell'app Io, sono 5,9 milioni gli italiani che riceveranno sugli IBAN il rimborso degli acquisti effettuati dall'1/1 al 30/6. Ma quando arriveranno?

Il decreto attuativo della misura, firmato dal precedente Governo, dà al Ministero dell'Economia e Finanze fino a 60 giorni dalla data di scadenza per effettuare gli accrediti, motivo per cui facendo due calcoli i rimborsi dovrebbero arrivare entro il 30 Agosto 2021.

L'erogazione avviene direttamente sull'IBAN indicato nell'app Io: per visualizzarlo o modificarlo basta aprire il client, quindi spostarsi nella sezione "Portafoglio", fare tap su "Cashback 01 Gennaio - 30 Giugno 2021", scorrere in basso e vicino e cliccare su "modifica" vicino ad "IBAN per l'accredito".

Ricordiamo che a partire dal 30 Giugno sarà possibile anche presentare reclamo per il mancato conteggio delle operazioni, direttamente attraverso il portale dedicato della Consap. Come avvenuto anche per l'Extra Cashback dello scorso Natale, anche in questo caso il MEF effettuerà le analisi classiche ed il riconteggio delle transazioni prima di procedere con l'erogazione delle somme.

Il 1 Luglio 2021 invece partirà il secondo semestre del Cashback che si concluderà il 31 Dicembre 2021.