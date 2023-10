Quando arriva lo Spotify Wrapped 2023? È vicino, e c'è una data!

Anche quest’anno, tornerà lo Spotify Wrapped, l’iniziativa di fine anno che la piattaforma di streaming musicale è solita lanciare per permettere ai fan ed ascoltatori di capire quali sono state le tracce, gli artisti, gli album ed i generi più ascoltati nei 365 giorni che stanno per concludersi.

Quest’anno Spotify ha giocato d’anticipo ed in risposta su X ad un tweet inviato dall’account Popbase, ha annunciato che lo Spotify Wrapped 2023 sarà conteggiato per la musica ascoltata dal 1 Gennaio al 31 Ottobre 2023. Ciò significa che tutti gli album, canzoni ed artisti ascoltati dopo tale data non contribuiranno alle statistiche che - come ogni anno - si potranno condividere su Instagram, Facebook, Whatsapp e TikTok.

Dal momento che il conteggio terminerà in tale data, è facile ipotizzare un lancio qualche giorno dopo. Fino al 2021, Spotify ha lanciato lo Spotify Wrapped nella prima decade di Dicembre, mentre lo scorso anno ha anticipato tutti lanciando lo Spotify Wrapped 2022 il 30 Novembre. Non è da escludere che quest’anno dedica di anticipare ancora di più i tempi, magari a metà del prossimo mese.

Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli in merito e come avvenuto lo scorso anno, indicheremo su queste pagine la procedura per poter creare il vostro Spotify Wrapped.