Quando arriva Steam Deck se la ordino oggi? Le tempistiche a luglio 2022

Nelle ultime settimane, Valve ha aumentato la produzione di Steam Deck, la sua ambitissima console portatile che ha dimostrato straordinarie potenzialità nel gestire anche titoli particolarmente recenti dal catalogo Steam e non solo.

Ne abbiamo parlato in maniera molto approfondita nella nostra recensione di Steam Deck, arrivata dopo un'attesa di quasi un anno dalla prenotazione, ma le cose oggi potrebbero essere molto diverse.

Infatti, le parole di Gabe Newell e soci si starebbero effettivamente concretizzando e la distribuzione di Steam Deck sarebbe stata anticipata di qualche mese. Ma quanto ci vuole, per l'esattezza, a ricevere la propria console portatile a luglio 2022?

Ebbene, stando alla pagina ufficiale dedicata al prodotto su Steam, prenotando al 30 luglio una Steam Deck, indipendentemente dalla versione e dal taglio di memoria, la si dovrebbe ricevere nel Q4, vale a dire nell'intervallo di tempo tra ottobre e dicembre 2022, pur trattandosi di rpevisioni.

Queste proiezioni sono molto interessanti poiché nella giornata del 29 luglio per la versione da 512 GB l'attesa stimata era Q3, mentre oggi è tornata Q4 dimostrando come l'appetibilità del prodotto sia ancora elevatissima anche per il taglio più costoso.

Nel frattempo, sempre restando in tema di numeri, ricordiamo che solo nell'ultima settimana Steam Deck ha superato i 4.000 giochi supportati tra "Verificati" e "Giocabili", un traguardo a dir poco incredibile per un prodotto portatile.