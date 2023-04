Quando arriva la nuova tessera sanitaria va attivata? Fughiamo il dubbio

In attesa di vedere la Tessera Sanitaria sull'app Io, come annunciato dal sottosegretario Butti, cerchiamo di fugare un dubbio che attanaglia da sempre i nostri concittadini che ricevono a casa il documento che certifica la copertura sanitaria a livello europeo.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, le nuove Tessere Sanitarie sono sprovviste di chip per ragioni legate alla produzione dei semiconduttori che dopo il Covid ha fatto registrare qualche problema a causa della carenza di componenti.

Una volta effettuata la richiesta, attraverso il sito web ufficiale della Tessera Sanitaria saràpossibile accedere al servizio di "Verifica dello Stato" utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE. In caso di richiesta di duplicato si vedrà come stato "in corso di emissione", mentre se tale richiesta è già stata inoltrata da qualche giorno potrebbe essere visualizzato il messaggio "spedita".

Se la vostra Tessera Sanitaria è arrivata a casa, non dovrete fare nulla in quanto già attiva fino alla data di scadenza riportata sul retro. Potete verificare che tutto sia al suo posto andando in farmacia.

Generalmente, dalla richiesta la consegna della Tessera Sanitaria avviene entro dieci giorni: se dopo tale lasso di tempo il pacco non è ancora giunto a destinazione, potete rivolgervi presso l'ufficio dell'ASL o dell'Agenzia delle Entrate più vicino per effettuare la verifica del caso.