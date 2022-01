Quando arriva WhatsApp su iPad? C'è un'apertura a livello ufficiale

Una delle questioni relative al mondo tech che attanaglia la mente degli appassionati da più tempo è quella relativa al rilascio di un'applicazione di WhatsApp per iPad. Infatti, la versione del software scaricabile dall'App Store è relativa solamente agli iPhone, ma un buon numero di persone vorrebbe avere una soluzione simile per tablet.

Ebbene, la giornata del 28 gennaio 2022 è da segnare sul calendario per coloro che si sono sempre chiesti se il team di WhatsApp avrebbe mai trattato a livello ufficiale la questione esprimendosi a favore di questa possibilità. Infatti, Will Cathcart, capo di WhatsApp, ha affermato ai microfoni di The Verge che all'azienda piacerebbe realizzare un'app ufficiale per iPad.

Insomma, c'è ancora speranza per chi vorrebbe questo tipo di soluzione, soprattutto ora che la società è riuscita a realizzare una funzionalità multi-dispositivo per WhatsApp e dispone dunque degli strumenti a livello tecnologico per "prendere in mano" come si deve un progetto simile. Lo stesso Cathcart ha sottolineato questa possibilità, lasciando intendere che l'app per iPad potrebbe funzionare anche quando lo smartphone non è connesso, in modo simile a quanto avviene su desktop.

Insomma, potrebbe finalmente essere il momento giusto per lanciare un'app di WhatsApp per iPad, anche se c'è da dire che le parole di Cathcart non sono necessariamente una conferma. Infatti, per il momento il progetto non è ancora stato ufficializzato ed è possibile che le dichiarazioni rilasciate a The Verge dal capo di WhatsApp possano tornare utili al team per comprendere meglio l'effettivo interesse del pubblico e capire se iniziare a lavorare o meno sul progetto. Staremo a vedere: in ogni caso, c'è stata un'apertura ufficiale relativa a questa possibilità.