Quando arriva Xiaomi HyperOS in occidente? C'è la roadmap: date e smartphone compatibili

Solo una decina di giorni fa, Xiaomi ha lanciato HyperOS in Cina. Il nuovo sistema operativo del colosso cinese sarà basato su Android 14 e arriverà in tutto il mondo nel 2024, probabilmente già all'inizio del prossimo anno: ora, finalmente, abbiamo una lista dei primi device che riceveranno l'aggiornamento!

Stando a quanto riporta il portale cinese GSMChina, HyperOS 1.0 Global arriverà dal Q1 2024 in poi sulle versioni globali dei seguenti smartphone:

Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Ultra

Xiaomi 13T e 13T Pro

Xiaomi 12T e 12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi Pad 6

Restano dunque esclusi gli Xiaomi 12 e 12S, nonché tutti gli smartphone da Xiaomi 11 in giù e tutti i tablet lanciati prima del 2023 dal colosso cinese. Dal momento che l'infografica diffusa da GSMChina (disponibile in calce a questa news) parla di una "first wave" del rollout del sistema operativo, possiamo aspettarci che HyperOS 1.0 arrivi anche su altri dispositivi nel corso del prossimo anno.

Come potrete notare, nella lista mancano anche gli Xiaomi 14. Questo perché Xiaomi 14 è stato appena annunciato in Cina, insieme a Xiaomi 14 Pro, e per il momento non ci sono conferme circa un suo lancio internazionale - che però dovrebbe essere imminente, come da tradizione per il produttore cinese.

Negli scorsi giorni, poi, Xiaomi ha anche diffuso la roadmap cinese di HyperOS, che comprende una serie di dispositivi che non sono ancora arrivati in occidente, tra cui i già citati Xiaomi 14 (su cui HyperOS è preinstallato dal lancio), i Redmi K60 Ultra, Xiaomi Pad 6 Max da 14", le Xiaomi TV S Pro, Xiaomi Watch S3, Xiaomi Smart Camera 3 Pro e Xiaomi Sound Speaker. Nulla di cui stupirsi, specie se consideriamo che HyperOS è pensato anche per dispositivi smart per la casa, oltre che per smartphone e device indossabili.