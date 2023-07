Ma quando arrivano FSR 3 e HYPR-RX, le nuove tecnologie di AMD?

Durante l'evento di lancio della nuova generazione di schede video, AMD ha annunciato anche FSR 3 e la tecnologia "All Inclusive" HYPR-RX, con quest'ultima in particolare che doveva essere lanciata, in teoria, già nella prima metà del 2023.

Tuttavia, come sottolineano i ragazzi di Videocardz, siamo ormai al giro di boa e di questa tecnologia sembrano essersi perse le tracce.

Ma di cosa si tratta? AMD HYPR-RX è una tecnologia che, con un singolo click dalla voce dedicata sulla suite AMD Adrenalyn, consente di attivare tre delle feature più apprezzate del pacchetto AMD, tra cui:

AMD Radeon Super Resolution

AMD Radeon Boost

AMD Radeon Anti-Lag

La prima, del tutto simile a quanto visto nella prova di NVIDIA Image Scaling, agisce come semplice upscaler a livello driver, al di fuori della pipeline di rendering, ed è un metodo già integrato in diverse soluzioni di gioco, tra cui spicca l'implementazione system-wide su Steam Deck.

Radeon Boost, a sua volta, agisce come il Variable Rate Shading, regolando dinamicamente la risoluzione in base al movimento in gioco, migliorando in questo modo sia responsività che prestazioni complessive.

In ultimo, Anti-Lag, o per meglio dire, "Anti-Reflex": tecnologia pensata per ridurre la backpressure sulla CPU nella coda di rendering e migliorare così la latenza complessiva.

Poterle attivare tutte e tre insieme con un singolo clic porta notevoli vantaggi e non solo in termini di semplicità, poiché le prime due allo stato attuale sono mutualmente esclusive: a oggi, infatti, non è possibile attivare Super Resolution e Radeon Boost insieme, ma uno alla volta a seconda delle necessita, come spiega il messaggio d'errore che appare quando proviamo ad attivare l'una delle due quando l'altra è già accesa.

Non è chiaro, a questo punto, quando la nuova feature HYPR-RX verrà resa disponibile, ma è plausibile pensare che a questo punto le sue sorti siano legate a doppio filo a quelle di FSR 3 e che il lancio possa avvenire in contemporanea proprio come accaduto per l'annuncio: staremo a vedere.