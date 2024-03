Quando arrivano i nuovi iPad? Trapela la finestra di lancio: è vicina!

Le aspettative di vendita per gli iPad Pro OLED sono altissime: Apple sembra infatti confidare molto nei suoi tablet di nuova generazione. Ma, esattamente, quando saranno lanciati i nuovi iPad? Ora, forse, abbiamo una finestra d'uscita, ed è davvero vicinissima!

Stando a quanto riporta Macrumors, basandosi sull'ultimo numero della newsletter Power On del giornalista di Bloomberg Mark Gurman, i nuovi iPad saranno lanciati entro fine marzo o, al più tardi, nelle prime settimane di aprile. Considerato che Apple ha appena lanciato i Macbook Air M3, è possibile che l'azienda deciderà di lasciare almeno due o tre settimane di spazio tra la presentazione di una linea di device e l'altra, se non altro per evitare la concorrenza interna tra di esse.

Gurman, nello specifico, ha riportato che "Apple sta preparando il lancio dei nuovi iPad Pro, dei nuovi iPad Air (inclusa una versione da 12,9"), di una nuova Magic Keyboard e di una Apple Pencil migliorata. Potete aspettarvi il nuovo hardware tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, con una build speciale di iPadOS 17.4 in uscita al contempo". Oltre ai nuovi iPad Air e Pro, dunque, arriverà anche la Magic Keyboard di Apple di nuova generazione, che ormai viene rumoreggiata da mesi dagli insider della Mela Morsicata.

Venendo alla lineup tablet di nuova generazione, Apple dovrebbe innanzitutto lanciare due iPad Air, di cui uno da 12,9": si tratta del tablet più grande mai presentato tra quelli della linea Air, capace di rivaleggiare, per dimensioni del display, con l'iPad Pro più grande in commercio. I nuovi iPad Air saranno ridisegnati per montare una selfie-camera sul lato orizzontale (anziché su quello verticale) e per avere dei bordi ridotti al minimo.

Un redesign del tutto simile verrà portato avanti anche sulla nuova generazione di iPad Pro, anche se la loro novità più grande dovrebbe essere l'implementazione degli schermi OLED al di sotto della loro scocca. I due tablet high-end dovrebbero ricevere anche una leggera revisione alle dimensioni del display, che ora dovrebbe essere pari a 11" nel modello più piccolo e a 13" in quello più grande.