Quando arriverà Android 11 su Samsung? La lista dei dispositivi compatibili

Samsung ha annunciato l’arrivo di One UI 3.0 con Android 11 in Italia ancora nel dicembre 2020, eppure molti utenti sicuramente si stanno chiedendo: quando arriverà l’aggiornamento sul mio smartphone o sul mio tablet? Fortunatamente, il colosso sudcoreano ha già fornito una risposta a questo quesito.

L’azienda asiatica tra settembre e dicembre ha infatti iniziato la campagna informativa riguardante la roadmap di rilascio dell’aggiornamento ad Android 11 nella sua versione stabile per i prodotti Samsung, rivelando i periodi in cui la patch sarebbe giunta in Italia tra 2020 e 2021. Per ricordarvi ogni dettaglio, dunque, vi riportiamo di seguito i piani ufficiali:

Dicembre 2020: Galaxy S20, S20 Plus, S20 FE, S20 Ultra, Note 20 e Note 20 Ultra

Gennaio 2021: tutti i Galaxy S10, tutti i Galaxy Note 10, XCover Pro, A51, A51 5G, Galaxy Z Fold 2, Fold di prima generazione, Galaxy Z Flip e Z Flip 5G

Febbraio 2021: Galaxy A90

Marzo 2021: Galaxy A71, A42 5G, A40, A50, A70, A80 e Tab S6

Aprile 2021: Galaxy A31, A41, A21S, Tab A7 e Tab Active 3

Maggio 2021: Galaxy A20e, A12, Tab S5e

Giugno 2021: XCover 4S, Tab A 8.0, Tab A 10.1, Tab Active Pro

Luglio 2021: Galaxy A10

Basandovi su questa roadmap, dunque, potrete capire se dovete aspettare ancora qualche settimana per ricevere Android 11 o se dovete semplicemente controllare tra gli aggiornamenti disponibili se dovete ancora scaricarlo e installarlo. Questi prodotti, ovviamente, sono solo alcuni della vasta gamma proposta da Samsung. La stessa azienda ha infatti confermato che Android 11 arriverà anche su altri dispositivi, non diffusi però nella roadmap.

Per i più impazienti, intanto, di recente abbiamo parlato anche di quali smartphone Samsung sono pronti per Android 12 con One UI 4.0.