Quando arriverà GPT-5? I primi dettagli sul futuro di ChatGPT

I primi rumor su GPT-5 sono emersi sul web già da diverse settimane e sebbene nelle ultime ore si sia parlato principalmente del blocco di ChatGPT in Italia, le attenzioni sono già rivolte verso il modello multimodale di nuova generazione che dovrebbe arrivare entro fine anno.

Ma cosa porterà con se GPT-5 e quando arriverà?

Per quanto riguarda il lancio, la voce più importante che circola sul web punta ad un lancio a fine 2023.

Tra i rumor in molti sostengono che il prossimo modello di OpenAI potrebbe raggiungere l’AGI, Artificial General Intelligence, il che vuol dire che avrà la capacità di comprendere o apprendere qualsiasi compito come gli umani. GPT-4 che è già disponibile da svariate settimane, ad esempio, non ha raggiunto l’AGI ed è ancora lontano dall’essere impeccabile.

Secondo Siqi Chen, CEO della startup Runway finanziata da a16z nonchè investitore nel campo dell’IA, il modello dovrebbe completare la sua formazione entro dicembre 2023, ed il lancio potrebbe avvenire proprio in tale lasso di tempo.

Chiaramente, come sempre in casi come questi consigliamo sempre di prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà. Inoltre, centrali saranno anche le misure che metteranno in campo le autorità di regolazione anche negli USA e negli stati europei, che potrebbero frenarne lo sviluppo.