Quando arriverà la MIUI 13? Update imminente per gli smartphone Xiaomi

Ci stiamo ormai avvicinando alla conclusione del 2021, ma nella mente di molti appassionati del mondo smartphone rimane ancora "fissa" una domanda: quando arriverà la MIUI 13? Ebbene, sembra proprio che sia giunto quel momento.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, la società di Lei Jun avrebbe intenzione di fare una sorta di "regalo di Natale" ai suoi utenti. Infatti, ricordiamo che ultimamente si è più volte fatto riferimento a un rilascio dell'atteso aggiornamento "entro fine anno". Per intenderci, a un certo punto è arrivata anche la conferma del CEO di Xiaomi e ora sembra proprio che sia arrivato il "momento clou".

Il motivo? L'azienda ha annunciato lo stop per quel che concerne il rilascio della classica versione settimanale della Developer ROM (Beta) della MIUI 12.5. La scelta avrà effetto a partire dal 13 dicembre 2021 e dunque tutto fa pensare che effettivamente l'arrivo della MIUI 13 sia imminente. In particolare, stando a varie fonti, il rilascio dovrebbe iniziare, ovviamente in modo "limitato" (quindi partendo dalla Cina), nella settimana che precederà quella di Natale. In parole povere, sembrano mancare ben pochi giorni.

D'altronde, da tempo si vocifera di un possibile lancio della MIUI 13 previsto per il 16 dicembre 2021. Tra l'altro, secondo le ultime indiscrezioni, proprio quest'ultima giornata potrebbe vedere anche l'annuncio di Xiaomi 12. Per il momento non c'è nulla di ufficiale: staremo a vedere.

Nel frattempo, stando anche a quanto riportato da MyDrivers, alcuni dipendenti di Xiaomi avrebbero recentemente deciso di rispondere ai rumor legati al presunto utilizzo di iPhone all'interno dell'azienda. In questo contesto, sarebbe emerso che la società non obbligherebbe i suoi dipendenti a utilizzare un certo tipo di smartphone, lasciando dunque "campo libero" in tal senso, ma in ogni caso la grande maggioranza delle persone farebbe chiaramente uso di un dispositivo di Xiaomi. Solamente una piccola percentuale di dipendenti utilizzerebbe iPhone.