Ecco quando arriverà Raptor Lake Refresh, una CPU non sarà retrocompatibile

Dopo la conferma ufficiale di Intel Raptor Lake Refresh, le voci sul suo arrivo sul mercato si fanno ancora più insistenti. Tra queste, ci sono chiaramente anche delle ipotesi, più o meno attendibili, sulla possibile finestra di lancio.

L'ultima, probabilmente la più credibile, arriva da Enthusiastic Citizen (ECSM), media cinese conosciuto nell'ambiente dei leak riguardanti novità hardware per la sua relativamente alta affidabilità.

Il profilo ufficiale della rivista ha tracciato un interessante quadro della strategia di lancio della prossima generazione da parte di Intel. In particolare, si parla di un lancio per la serie K, quindi con moltiplicatore sbloccato, già nella "42esima settimana del 2023", vale a dire nella settimana tra il 17 e il 23 ottobre 2023, mentre per quel che riguarda la serie non-K, si dovrà attendere la prima settimana dell'anno successivo, probabilmente sfruttando la cornice del CES 2024.

Sempre secondo ECSM, lato piattaforma si potrà contare sulla retrocompatibilità delle schede madri con Raptor Lake Refresh e infatti molti produttori hanno già iniziato ad aggiornare i BIOS delle proprie schede per supportare i processori in arrivo. Curiosamente, secondo la fonte uno e soltanto un processore di nuova generazione non sarà compatibile con le vecchie schede madri. Stiamo parlando del 14700K, processore da 8 P-Core e 12 E-Core che potrebbe necessitare di un firmware dedicato proprio per via della sua inedita configurazione.

Nel frattempo, ricordiamo che anche AMD è al lavoro su alcune novità, tra cui il vociferato arrivo dei primi Ryzen 7000 senza grafica integrata.