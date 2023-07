Quando arriveranno i processori Intel di 14 Gen? Lo rivela un produttore!

Ormai il quadro sulla next-gen è quasi completo. Neanche un mese fa, in rete sono apparse le specifiche di tutta la lineup Intel Raptor Lake Refresh, suscitando molto interesse soprattutto per il core count di alcuni modelli. Ora, si inizia a mettere nero su bianco anche la possibile data di lancio.

A parlarne, seppur indirettamente, è stato il produttore Mechenike, popolare brand cinese che alla Bilibili World Exhibition di Shanghai ha mostrato i suoi sistemi desktop e mini-PC di nuova generazione, che saranno dotati, in entrambi i casi, dei tanto chiacchierati processori Intel in dirittura d'arrivo.

La curiosità risiede nel fatto che il produttore ci abbia tenuto a specificare a ITHome che queste macchine arriveranno sul mercato entro tre mesi, andando quindi a corroborare l'idea di un lancio di Intel Raptor Lake Refresh entro ottobre 2023.

A suscitare particolare interesse saranno sia le configurazioni di Core, come già accennato, ma anche il fatto che si tratterà di una generazione "della maturità" per l'architettura ibrida di Intel, che punta a tirare il fiato dopo due anni di forte innovazione, cercando di migliorare al contempo in maniera più corposa la piattaforma, rafforzando in maniera importante sul mercato anche lo standard PCI Express Gen5, soprattutto alla luce della crescente presenza sul mercato di opzioni di archiviazione di questo tipo.