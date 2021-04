Quando arriveranno i soldi del cashback? Le date dei rimborsi per il 2021

Mentre il Governo sta discutendo sul futuro del Cashback e Supercashback, continua ad essere attiva la misura-bandiera dell'Esecutivo Conte II. Scadrà il 30 Giugno 2021 infatti il primo semestre utile per ottenere i 150 Euro, ma quando saranno accreditati?

Leggendo il Decreto attuativo del Cashback, infatti, veniamo a sapere che dall'ultimo giorno utile per accumulare il Cashback devono trascorrere 60 giorni prima di ricevere il bonifico sul conto corrente associato all'app Io.

Ciò vuol dire che, per il cashback maturato dal 1 Gennaio al 30 Giugno 2021, il rimborso sarà accreditato entro due mesi dall'ultimo giorno utile. Facendo due calcoli, quindi, è facile intuire che il cashback arriverà sul conto corrente entro e non oltre il 1 Settembre 2021.

Discorso analogo vale anche per il secondo semestre (1/7 - 31/12): in questo caso, analogamente a quanto avvenuto per il cashback di Natale, l'accredito avverrà entro il 1 Marzo 2022.

Non è chiaro quale sarà il futuro del cashback per il 2022: sono tanti gli esponenti di Governo che stanno avanzando ipotesi di cancellazione o revisione della misura, soprattutto per evitare i fenomeni dei così detti "furbetti del Cashback", di cui si è a lungo parlato nelle ultime settimane dal momento che sempre più persone per scalare la classifica generale del Super Cashback stanno dilazionando anche micro pagamenti.