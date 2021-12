Da quando e dove sarà attivo il Super Green Pass italiano?

Ormai ci siamo: il Super Green Pass è ai nastri di partenza e sono tante le domande a cui abbiamo cercato di rispondere nel nostro speciale e che stiamo approfondendo su queste pagine, per farvi trovare pronti alla data x.

Il Super Green Pass è attivo già dallo scorso 29 Novembre in zona gialla ed arancione, mentre su tutto il territorio nazionale (anche in zona bianca) entrerà in vigore il prossimo 6 Dicembre 2021 e resterà attivo fino al 15 Gennaio 2021.

Tale lasso di tempo si riferisce solo alle regioni classificate come zona bianca, mentre in zona gialla ed arancione non è prevista alcuna scadenza. Il Governo comunque nel DCPM che ha predisposto il nuovo sistema di verifica delle vaccinazioni o guarigioni ha evidenziato che anche per la zona bianca è possibile prorogare il Super Green Pass qualora la situazione dei contagi dovesse peggiorare.

Per quanto riguarda i vantaggi, il Super Green Pass consente a chi si è sottoposto a vaccinazione con almeno due dosi o che è guarito dal Covid-19 di accedere a accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche e cerimonie pubbliche.

Non fanno testo i tamponi antigenici o molecolari, che danno diritto solo al Green Pass base.

Nel frattempo, Sogei ha già predisposto la nuova app VerificaC19 per effettuare i controlli: coloro che sono vaccinati o guariti non dovranno effettuare alcun nuovo download.