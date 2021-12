Da quando aumentano i prezzi di Netflix in Italia? Inviate le mail

E' passata qualche settimana dall'annuncio di Netflix sull'aumento dei prezzi in Italia, e la piattaforma di streaming in queste ore sta inviando le mail per comunicare agli utenti abbonati che prossimamente aumenterà il prezzo mensile delle sottoscrizioni.

Come mostriamo nello screenshot in calce, anche noi abbiamo ricevuto la mail che ci informa che dal prossimo 3 Gennaio 2022 il prezzo del nostro abbonamento Premium passerà dagli attuali 15,99 a 17,99 Euro. Sostanzialmente, quindi, dal primo rinnovo del 2022 sarà attivo il nuovo listino prezzi.

I rincari infatti riguarderanno i piani Standard (che passerà a 12,99 euro da 11,99 Euro) e Premium (da 15,99 a 17,99 Euro), mentre quello Base continuerà ad essere disponibile a 7,99 Euro.

Nella mail comunque viene sottolineato che tramite la pagina account presente su Netflix è possibile disattivare il rinnovo automatico.

In una mail separata, Netflix sottolinea che "stiamo aggiornando i nostri prezzi per offrirti un'esperienza di intrattenimento che superi sempre le tue aspettative. La tua quota mensile aumenterà a 17,99 € il 3 gennaio 2022. Questo aggiornamento aggiunge valore al tuo abbonamento perché ci consentirà di offrirti storie motivanti, commoventi o che semplicemente migliorano la tua giornata".

A giudicare dalle segnalazioni giunte sui social, sono stati in molti ad aver ricevuto la mail nelle ultime ore.

Di recente Netflix ha anche introdotto il codec AV1 che aumenta la qualità su TV e console.