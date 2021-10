Da quando aumenterà il prezzo di Netflix in Italia? Ecco ciò che sappiamo

Questo primo sabato di Ottobre 2021 è stato scosso dalla notizia dell'aumento dei prezzi di Netflix in Italia, che è stato comunicato dalla piattaforma di streaming con una nota in cui ne ha anche spiegato le ragioni. Tuttavia, in molti si chiedono da quando diventerà operativo.

Di fatto, pur confermando che i rincari (da 1 Euro per il piano standard che passa da 11,99 a 12,99 Euro e 2 Euro per quello premium che sale a 17,99 Euro dai 15,99 Euro precedenti) riguarderanno sia i nuovi abbonati che quelli con profili già esistenti, Netflix non ha dato una data univoca.

Nel comunicato diffuso alle redazioni, la società di Reed Hastings ha spiegato che la rimodulazione dei prezzi sarà applicata 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione dagli abbonati, che presumibilmente arriverà tramite mail e attraverso una notifica in app.

Tale operazione, comunque, partirà il 9 Ottobre 2021, quindi contando i 30 giorni canonici si dovrebbe iniziare a pagare di più solo da Novembre.

Inoltre, come avvenuto anche in precedenza, il rincaro dovrebbe applicarsi solo al rinnovo successivo alla mail, ma per togliere tutti i condizionali del caso attendiamo la conferma ufficiale di Netflix.

Discorso diverso per i nuovi abbonati, che già da oggi 2 Ottobre pagheranno seguendo il nuovo listino.

Netflix ha spiegato che questo rincaro è la conseguenza dei miglioramenti apportati negli ultimi tempi al catalogo di film e show.

Di recente abbiamo anche mostrato come accedere alle categorie segrete di Netflix.