Quando beviamo troviamo davvero gli altri attraenti? Ecco la verità

È vero che quando beviamo alcol siamo più propensi a trovare gli altri attraenti? Negli anni, diversi studi hanno indagato ciò ma i risultati non sono mai stato definitivi. Vediamo cosa ci svela una nuova ricerca pubblicata su Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Pochi giorni fa vi abbiamo parlato di come cambi la nostra etica quando siamo ubriachi. Oggi invece, affrontiamo l’oramai celebre fenomeno del beer goggles, un modo di dire coniato appositamente per indicare la tendenza a trovare gli altri più piacevoli ai nostri occhi da brilli. Ve lo diciamo da subito: il nuovo studio sembra confutare tale credenza… ma qualcosa di vero potrebbe esserci.

In particolare, sono state coinvolte ben 18 coppie di amici maschi ai quali è stato poi chiesto di esprimere un giudizio su quanto ritenessero attraenti degli uomini e delle donne mostrati in filmati o fotografie. Successivamente, i partecipanti sono stati posti e valutati in due differenti condizioni sperimentali.

Se in una prima fase si trovavano sotto i piacevoli effetti della vodka fino al raggiungimento di un livello di alcol nel sangue pari allo 0,08%, nell'altra invece si trovavano in totale sobrietà dopo aver bevuto esclusivamente una semplice bibita analcolica. I risultati appaiono decisamente chiari anche questa volta.

Ebbene sì, i dati ci svelano che i partecipanti sotto effetto di alcol non trovavano le persone nelle foto più attraenti. Ciononostante, nel momento in cui si trovavano inebriati dai suoi effetti erano 1,71 volte più propensi a interagire con coloro ritenuti attraenti precedentemente, ovvero un fenomeno definito tecnicamente come "coraggio liquido".

Augurandoci che tutto ciò non porti a convincere i giovani a bere più alcol, studi come questo ci aiutano a comprendere meglio come funziona l’essere umano in contesti di vita quotidiana che prima o poi ognuno di noi potrebbe vivere.