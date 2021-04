Quando bisogna comprare il decoder per la tv? Si avvicina il DVB-T2

Con il passare dei giorni, si avvicina sempre più lo switch off al DVB-T2, un cambiamento che riguarderà milioni di nostri concittadini che saranno costretti a cambiare TV o decoder per poter agganciare il nuovo segnale.

La data x a tenere sott'occhio e cerchiare sul calendario è quella del 21 Giugno 2022. Da tale data, fino al 30 dello stesso mese, avverrà formalmente in passaggio al DVB-T al DVB-T2, con relativa codifica H.265 o HEVC. E' in questo lasso di tempo che coloro che non sono provvisti delle apparecchiature adatte dovranno sostituire i ricevitori che sono ancora compatibili solo con il DVB-T, in quanto altrimenti non sarà più possibile agganciare il segnale.

Il 1 Settembre 2021 invece partirà lo switch off all'HD: in questo caso sarà abbandonato lo standard di codifica MPEG-2. Anche in questo caso, se il vostro ricevitore non è in grado di codificare il segnale MPEG-4, è necessario effettuare la sostituzione del decoder o TV.

Fortunatamente, in nostro aiuto arriva la lista del MISE dei TV e decoder compatibili: basta inserire semplicemente il modello del vostro apparecchio, e l'apposito strumento predisposto dal Ministero sarà in grado di fornirvi tutte le informazioni del caso per permettervi di capire se dovete effettuare o meno la sostituzione.