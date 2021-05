Quando bisogna mettere il decoder alla tv? Arriva il nuovo digitale terrestre DVB-T2

Dopo aver spiegato come riconoscere le TV DVB-T2, ci soffermiamo su un altro aspetto relativo all'imminente passaggio al DVB-T2: i decoder. Nelle ultime settimane abbiamo più volte indicato su queste pagine i modelli di decoder che possono essere acquistati, ma da quando serve?

Come indicato nel calendario dello switch off al DVB-T2, le date saranno due: il 1 Settembre 2021 si passerà allo standard MPEG-4, mentre dal 21 Giugno 2022 avverrà il passaggio vero e proprio al DVB-T2.

È quest'ultima la data x in cui potrebbe essere necessario installare un decoder a fianco del proprio TV, qualora questo non sia compatibile, dal momento che tra il 21 ed il 30 Giugno 2022 si passerà alla codifica H.265 HEVC.

Ricordiamo che è disponibile la nostra guida che vi spiega come verificare la compatibilità di TV e decoder con il DVB-T2 in maniera semplice ed immediata.

Sul mercato sono disponibili tantissimi modelli di decoder DVB-T2 che spaziano in varie fasce di prezzo e permettono di godere di un'esperienza di visione anche in alta definizione. Ovviamente, effettuando l'acquisto nei punti vendita fisici sarà anche possibile richiedere il bonus TV da 50 Euro, che è messo a disposizione dallo Stato Italiano alle famiglie che rientrano nelle fasce ISEE I e II. Per gli ordini online, invece, non è compatibile.