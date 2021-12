Da quando bisogna risintonizzare i canali? Le date regione per regione

Anche questa settimana, è continuato il processo di refarming del digitale terrestre nell'ambito dello switch off al DVB-T2. Tale step, che ci avvicina ulteriormente al nuovo digitale terrestre, ha richiesto più volte la risintonizzazione dei canali nella varie zone della Sardegna, e dalle prossima settimane partirà anche nel resto d'Italia.

Di conseguenza, seguendo questo calendario gli utenti che si trovano nei territori in questione potrebbero trovarsi costretti ad effettuare la ricerca dei canali su digitale terrestre:

Fino al 18 Dicembre: Sardegna;

3 Gennaio - 15 Marzo 2022: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano;

3 Gennaio.- 15 Marzo 2022: Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza;

1 Marzo - 15 Maggio 2022: Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche;

1 Maggio - 30 Giugno 2022: Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania;

Tale step richiede la risintonizzazione dei canali in quanto i mux e le varie emittenti abbandoneranno la banda 700 Mhz per metterla a disposizione delgi operatori telefonici che la utilizzeranno per il 5G.

La settimana che si è da poco conclusa è stata caratterizzata da un'ampia gamma di novità per il digitale terrestre, dove sono stati aggiunti nuovi canali ed è cambiata la numerazione.