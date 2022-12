Quando Caligola dichiarò guerra a Poseidone e mandò i soldati a raccogliere conchiglie

Sono molte le storie che si raccontano sull'imperatore romano Caligola. Il sovrano a un certo punto della sua vita ebbe un crollo psicologico e cadde in una profonda malattia mentale che lo portò lentamente alla follia. Iniziò a paragonarsi a Dio e, tra le tante bizzarrie, dichiarò guerra a Poseidone e mandò i suoi uomini a raccogliere conchiglie.

Questo curioso episodio è stato raccontato da Svetonio, l'antico biografo dei primi 12 imperatori che nel 40 d.C. scrisse: "Alla fine, come deciso a fare la guerra, schierò il suo esercito sulla riva dell'oceano [nella Manica - Francia settentrionale], con le sue baliste e altre macchine da guerra. Mentre nessuno poteva immaginare ciò che intendeva fare, improvvisamente comandò loro di raccogliere conchiglie e di riempirne gli elmi e le pieghe delle tuniche, chiamandole le spoglie del mare".

Lo storico del III secolo Cassio Dione riferisce, invece, che Caligola andò perfino oltre: dopo essere salpato su una nave, salì su una piattaforma, fece suonare le trombe da battaglia ai suoi uomini e ordinò di raccogliere conchiglie in modo da poterle mostrare a Roma come bottino di guerra.

La malattia mentale di Caligola era ben documentata. Svetonio lo descrive come un insonne dagli occhi infossati che conversava regolarmente con la luna e che indossava abiti bizzarri, tra cui quello di Apollo, Venere e persino di Alessandro Magno. Tuttavia, per spiegare un gesto del genere occorre saper leggere anche tra le righe.

Ciò di cui l'imperatore aveva bisogno più di ogni altra cosa era una vittoria militare contro la misteriosa Gran Bretagna. I romani avevano una grande paura dell'ignoto e nutrivano molte riserve sull'imbarcarsi in una campagna militare con un giovane principe con poca o nessuna esperienza (considerando anche che i legionari romani si ammutinarono contro Germanico, il padre di Caligola).

Questo potrebbe spiegare perché il sovrano dichiarò guerra al mare: come un gesto di sarcasmo, una presa in giro. Che Caligola abbia ordinato ai suoi uomini di raccogliere conchiglie come forma di punizione o di umiliazione? Non è una visione troppo lontana, poiché (ironicamente) decise anche di far senatore il suo cavallo.