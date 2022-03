Quando cambia l'ora nel 2022? Ecco quando si passa all'ora legale

Sembra incredibile ma dal passaggio all'ora solare 2021 è già arrivato il momento di rimettere mano alle lancette. Ci stiamo avvicinando sempre di più, infatti, alla fatidica notte in cui "dormiremo di meno".

Per l'esattezza, il cambio d'orario per il passaggio all'ora legale avverrà nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo 2022. In questo frangente, saremo invitati a spostare gli orologi in avanti di un'ora e questa modifica resterà in vigore per tutta l'estate e oltre, ovvero sino alla notte tra il 30 e il 31 ottobre 2022.

Anche quest'anno, tuttavia, sono in molti a chiedersi se sarà l'ultima. Come ormai accade da tempo, infatti, ogni volta che arriva il cambio d'orario torna in auge la questione relativa all'abolizione dell'ora legale ma, nonostante la direttiva europea sia passata con un'ampia maggioranza, vige ancora una discreta discrezionalità tra gli stati membri.

L'Italia, insieme alla Spagna, è uno dei Paesi contrari alla sua abolizione, dal momento che questo passaggio consente di risparmiare quasi 200 milioni di euro all'anno solo nello stivale, con un ulteriore significativo vantaggio per l'ambiente.

Ancora una volta, quindi, in molti credono che questa sarà l'ultima volta, ma non è dato saperlo, soprattutto in virtù dell'importante crisi umanitaria e diplomatica alle porte dell'Europa.