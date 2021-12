Quando cambiano le frequenze dei canali Rai nella mia regione dal 3 Gennaio 2022?

La Rai, attraverso un cartello ad hoc pubblicato e mostrato poco prima dei TGR, ha annunciato che dal 3 Gennaio 2022 al 30 Giugno 2022 i canali generalisti Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai News 24 cambieranno le proprie frequenze sul digitale terrestre in tutta Italia, nell'ambito del piano per lo switch off al DVB-T2.

Durante questo lasso di tempo, gli utenti saranno costretti a risintonizzare i TV e decoder per agganciare a pieno le novità: durante la risintonizzazione però sarà comunque possibile scegliere la programmarazione regionale, in modo tale da agganciare il TGR di proprio interesse.

Di seguito il calendario regionale con le relative date, ed i relativi dettagli tecnici:

Sardegna: 4 Gennaio 2022, ma è probabile che i lavori continuino anche il 3 e 10 Gennaio 2022. Il Mux 1 Rai passerà ai canali 27/43 UHF;

Piemonte: 10 Gennaio 2022. Il Mux 1 della Rai cambierà dai canali 6/9/11 VH e UHF/22 al canale 30 UHF

Valle D'Aosta: il Mux 1 Rai passerà al canale 43 UHF;

Lombardia: il Mux 1 passerà al canale 30 UHF;

Veneto: il Mux 1 passerà al canale 37 UHF;

Friuli Venezia Giulia: il Mux 1 passerà al canale 30 UHF;

Provincia di Bolzano: Mux 1 passerà al canale 30 UHF;

Provincia di Piacenza: Mux 1 passerà al canale 30 UHF;

Emilia Romagna;: il Mux 1 passerà al canale 37 UHF;

Provincia di Trento: il Mux 1 passerà al canale 43 UHF.

Sempre il 3 Gennaio 2022, prenderà anche il via il processo di refarming con la conseguente liberazione della banda 700 Mhz, seguendo questo calendario:

Valle D'Aosta: 3 - 7 Gennaio 2022

Piemonte occidentale (Torino, Cuneo e relative province, Langhe e Roero - parte provincia di AT): 10 - 18 Gennaio 2022

Versante piemontese Appennino ligure (Parte della provincia di AL), Val Tidone (parte della provincia di PC): 19 Gennaio 2022

Alpi Biellesi, Valsesia, Verbano Cusio Ossola, Vergante (parte delle province di: VB, VC, BI, NO): Sondrio e provincia, Alpi e Prealpi lombarde (Parte delle province di: VA, CO, BG, LC, BS), Sponda veneta Lago di Garda (Parte della provincia di VR): 20 Gennaio - 9 Febbraio 2022

Bolzano e provincia: 10 - 14 Febbraio 2022

Trento e provincia: 15 - 23 Febbraio 2022

Belluno e provincia e Prealpi Vicentine (parte della provincia di VI) e Prealpi trevigiane (parte della provincia di TV): 24 - 28 Febbraio 2022

Montagna pordenonese, Carnia, Canal del Ferro - Valcanale (Parte della provincia di: UD e PN): 1 Marzo

Alto Appennino Emiliano-Romagnolo e Medio Appennino Forlivese Cesenate (parte dellc province di: PR, RE. MO. BO. RA. FC): 2 - 4 Marzo 2022

Monferrato (parte delle province di: AT, AL) Pianura Padano Veneta e Friulana (parte delle province di: TO, BI, VC, NO, AL, PV, MI, VA, CR, MB, CO, BG, LC, BS, LO, MN, PC, PR, VR, RE, MO, BO, FE. FC. RA, RO. PD, VI, TV. VE, PN. UD, GO, TS): 7 - 11 Marzo 2022

Alto Appennino Forlivese e Cesenate (parte della provincia di FC), Rimini e provincia: 14 Marzo 2022

Secondo le ultime stime della Fondazione Ugo Bordoni, 2 milioni di famiglie italiane rischiano di restare senza TV per il DVB-T2.