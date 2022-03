Quando cambiano le frequenze dei canali TV nella mia regione? Il nuovo calendario

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato che con la determina del 18 Marzo 2022 sono state individuate le date per il refarming delle frequenze televisive in varie regioni del sud Italia.

Nello specifico, si parte il 7 Aprile e si conclude il 28 Aprile nelle province di Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani, parte della provincia di Matera e Potenza.

Successivamente sarà la volta di Brindisi, Taranto, Lecce, Crotone e nell’area della costa ionica sia della provincia di Matera che di Cosenza.

Da metà Aprile 2022 invece saranno coinvolte le aree rimanenti della provincia di Potenza, Matera e di Cosenza, mentre a fine mese sarà la volta di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha sottolineato che le date in dettaglio nei singoli comuni saranno comunicate appena disponibili nella pagina dedicata sul sito web.

Il processo di refarming del digitale terrestre è partito lo scorso Novembre: si tratta di uno step fondamentale in vista dell’attivazione del DVB-T2 in quanto prevede la liberazione e rilascio della banda 700 con conseguente riposizionamento delle frequenze delle emittenti sulla banda sub700. In questo modo le frequenze interessate potranno essere utilizzate dagli operatori mobili per le reti di nuova generazione. Ovviamente vi aggiorneremo non appena saranno ufficializzate le date per le altre regioni.